Медики предупредили о новом симптоме коронавируса

Пока зафиксирован только один такой случай. К врачам обратился 62-летний мужчина, у которого в анамнезе были диабет, гипертония и ишемическая болезнь сердца.

Он пожаловался на резкую потерю веса и постоянную икоту, которая продолжалась уже четыре дня. По его словам, у него не было температуры, заложенности носа, болей в груди или одышки, которые свойственны коронавирусной инфекции.

Однако тест на возбудителя дал положительный результат, а на снимках легких пациента врачи увидели эффект матового стекла.

Авторы публикации заявили, что пациентов, которые жалуются на долгий приступ икоты, нужно обследовать тщательно и собирать полный анамнез, включая тесты на коронавирус и рентген грудной клетки. Этот случай пока единственный, но исключать, что икота — это тоже симптом коронавируса, пока нельзя.

Между тем в СМИ появилась информация о новом вирусе, который зарегистрировали на территории Китая. Как сообщил сайт «Утро.ру», речь идет о распространении возбудителя SFTS. Выздороветь смогли семеро пациентов, но при этом болеют пока еще 60 жителей.

Газета «Петербургский дневник» уточнила, что вирус SFTS обнаружили девять лет назад, но так до сих пор и не изучили. Китайские ученые уже заявили, что паники в связи с его активизацией быть не должно.