Зараженных коронавирусом по всему миру стало на 284 441 человека больше за сутки

Количество смертей за 8 августа выросло более чем на 6 тысяч, превысив 716 тысяч.

Лидером по приросту выявленных больных пока остаются США с 4 009 808 положительными тестами на коронавирус. Далее идут Бразилия (2 287 475) и Индия (1 336 861). Американские врачи добавили еще один возможный симптом при коронавирусе. Клиническим проявлением СОVID-19 теперь можно считать долгую икоту.

Ранее сообщалось, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России запатентовало отечественный препарат от COVID-19 — лейтрагин. Лекарство призвано предотвращать или смягчать цитокиновый шторм. Последний является главной причиной летального исхода при заражении SARS-cov-2.