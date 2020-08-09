Зараженных коронавирусом по всему миру стало на 284 441 человека больше за сутки
Число выявленных по всему миру случаев коронавируса за минувшие сутки выросло на 284 441. С самого начала пандемии COVID-19 переболели почти 19,2 млн человек. Данные приводятся на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Количество смертей за 8 августа выросло более чем на 6 тысяч, превысив 716 тысяч.
Лидером по приросту выявленных больных пока остаются США с 4 009 808 положительными тестами на коронавирус. Далее идут Бразилия (2 287 475) и Индия (1 336 861). Американские врачи добавили еще один возможный симптом при коронавирусе. Клиническим проявлением СОVID-19 теперь можно считать долгую икоту.
Ранее сообщалось, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России запатентовало отечественный препарат от COVID-19 — лейтрагин. Лекарство призвано предотвращать или смягчать цитокиновый шторм. Последний является главной причиной летального исхода при заражении SARS-cov-2.