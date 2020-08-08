Число случаев коронавируса в России перевалило за 880 тысяч

Еще 5212 новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировали российские врачи. За время пандемии специалисты насчитали уже 882 347 случаев инфицирования.

«За последние сутки в России выявлен 5212 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25,6% не имели клинических проявлений болезни», — сообщил столичный оперштаб.

Самый большой прирост новых заболевших был в Москве. Положительные результаты тестов получил 691 человек. Следом за столицей идут Свердловская область — 178 человек, Подмосковье — 161 и Петербург - 155.

«Зафиксировано 129 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6615 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 882 347 случаев коронавируса в 85 регионах», — отмечается в сообщении.

Всего за время распространения коронавируса российские медики вылечили 690 207 пациентов. Скончались после заражения 14 854 человека.

Специалисты продолжают работать над вакциной от COVID-19. Клинические испытания начались в Сеченовском университете и военном госпитале имени Бурденко 17 июня. Там тестируют препарат, разработанной в центре имени Гамалеи. Сейчас медики занимаются уже третим этапом испытаний. В случае успеха регистрация вакцины начнется 12 августа.