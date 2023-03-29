Общество 29 марта 2023, 16:59 Более 3 миллионов россиян вышли из бедности — Голикова Вице-премьер Голикова: 3,6 миллиона россиян вышли из бедности с 2017 года РИА «Новости»

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Порядка 3,6 миллиона россиян вышли из бедности с 2017 года. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина.

По ее словам, этого удалось достичь благодаря мерам поддержки.

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«За период 2017–2022 годов, благодаря активным мерам поддержки, из бедности вышли 3,6 миллиона наших граждан», — сказала она.

Голикова сообщила, что за минувшие пять лет реальные заработные платы жителей страны увеличились на 22,1%. Глава государства Владимир Путин отметил, что доходы россиян в прошлом году незначительно выросли. Он пояснил, что увеличение зарплат в стране пока скромное, но обнадеживающее. Президент назвал это индикатором развития экономики страны.

Российский лидер призвал не расслабляться: санкции в будущем могут негативно отразиться на экономике государства.

На совещании с правительством Путин также рассказал о рекордно маленьком уровне безработицы в стране. Однако, по его словам, еще не все проблемы на рынке труда удалось преодолеть.