Деньги 29 марта 2023, 15:03 Путин назвал рост зарплат в России скромным, но обнадеживающим Президент Путин: реальные доходы россиян выросли, хоть и очень скромно РИА «Новости»

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Доходы россиян в 2022 году немного увеличились. В этом вопросе важна положительная динамика, подчеркнул на совещании с членам правительства президент России Владимир Путин.

Динамику изменения доходов граждан он назвал индикатором развития экономики и качества экономической политики страны. Конечная цель государства, по его словам, — сделать так, чтобы люди жили лучше.

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«Заработные платы и реальные располагаемые доходы в целом по стране вновь стали расти в реальном выражении. Да, это пока очень скромные цифры, но все-таки они есть», — сказал президент.

Владимир Путин привел в качестве примера повышение зарплат с октября 2022 года на 0,3–0,6%, а реальных располагаемых доходов в четвертом квартале — на 0,9% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Он признал, что этого мало, но назвал положительную динамику движением в правильном направлении.

Президент также заявил о рекордно низком уровне безработицы в России. Он поручил правительству активней решать эту проблему в отдельных регионах.