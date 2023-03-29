29 марта 2023, 15:48
Путин призвал не расслабляться из-за введенных против России санкций
Путин: санкции способны оказать в перспективе негативное влияние на экономику России
В перспективе санкции могут негативно отразиться на российской экономике, поэтому расслабляться нельзя. Об этом президент России Владимир Путин заявил на совещании с правительством в режиме видеоконференции.
«Введенные против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе действительно могут негативно на ней отразиться», — подчеркнул глава государства.
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По его словам, в этой связи нам необходимо обеспечить устойчивое увеличение внутреннего спроса — ведущего фактора экономического роста.
Ранее российский лидер отметил, что экономика страны демонстрирует позитивную динамику. Этому способствует освоение освободившихся ниш западных компаний.
Также президент назвал рост зарплат в России скромным, но обнадеживающим. Динамику изменения доходов граждан он счел индикатором развития экономики.
Санкции
Владимир Путин
Экономика
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