Власть 29 марта 2023, 15:48 Путин призвал не расслабляться из-за введенных против России санкций Путин: санкции способны оказать в перспективе негативное влияние на экономику России РИА «Новости»

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В перспективе санкции могут негативно отразиться на российской экономике, поэтому расслабляться нельзя. Об этом президент России Владимир Путин заявил на совещании с правительством в режиме видеоконференции.

«Введенные против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе действительно могут негативно на ней отразиться», — подчеркнул глава государства.

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По его словам, в этой связи нам необходимо обеспечить устойчивое увеличение внутреннего спроса — ведущего фактора экономического роста.

Ранее российский лидер отметил, что экономика страны демонстрирует позитивную динамику. Этому способствует освоение освободившихся ниш западных компаний.

Также президент назвал рост зарплат в России скромным, но обнадеживающим. Динамику изменения доходов граждан он счел индикатором развития экономики.