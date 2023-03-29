Важное 29 марта 2023, 14:47 Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России Путин: безработица в России остается на рекордно низком уровне РИА «Новости»

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Уровень безработицы в России остается рекордно низким, заявил президент страны Владимир Путин на совещании с членами правительства. При этом глава государства обратил внимание, что пока еще не все проблемы на рынке труда решены.

«Есть в целом вопросы к качеству рабочих мест. В отдельных регионах и населенных пунктах уровень безработицы все-таки гораздо выше среднего по стране», — отметил президент.

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Он также отметил, что на предприятиях, где сократился выпуск продукции, коллективы загружены частично и работают в неполную смену. Все это негативно отражается на заработных платах, пояснил президент.

«Как я говорил, в среднем у нас реальные доходы подрастают, но в отдельных регионах по отдельным направлениям все-таки это не так», — добавил Путин.

Глава государства добавил, что ждет от правительства более активных действий для решения проблем в этой сфере.