Более 2,5 млн цифровых пропусков выдали в Подмосковье

Всего за три дня жители Московской области получили 2,7 миллиона электронных пропусков для поездок на личном и общественном транспорте. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил тех, кто с пониманием отнесся к необходимым мерам безопасности.

Воробьев отметил, что редко внедрение таких масштабных систем проходит гладко. Цифровые пропуски в Подмосковье начали работать буквально с колес.

«Мы понимаем, что многим неудобно. Как минимум, нужно потратить время на то, чтобы разобраться в системе. Спасибо жителям, которые отнеслись к этому ответственно и перед выходом обязательно получают QR-код. За три дня работы было выдано два миллиона 700 тысяч таких пропусков», — сообщил глава региона.

Он поблагодарил полицейских, сотрудников ГИБДД, у которых теперь значительно прибавилось работы. Эти люди, как и врачи, помогают сдерживать распространение вируса и тоже рискуют своей жизнью.

«Конечно, такие масштабные нововведения, как цифровые пропуски, не обходятся без трудностей. Вчера были пробки на въезде в столицу, проверки в метро и на железнодорожных станциях. Но система запустилась и каждый день мы ее совершенствуем», — подчеркнул губернатор.

При этом Воробьев добавил, что в ближайшее время у людей не будет никаких проблем с регистрацией пропусков.

Электронные пропуска необходимы жителям области для передвижения на личном и общественном транспорте. Выдавать цифровые документы начали 13 апреля, а действовать они стали с 15 числа. Сотрудники ГИБДД показали главе региона, как проверяют наличие пропусков у водителей и пассажиров.

Получить специальны пропуск можно, скачав приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус». Программа доступна в App Store и Google Play. Ответы на главные вопросы о QR-кодах можно прочитать в материале «360».