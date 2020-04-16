«Проблем нет». Инспектор ГИБДД Подмосковья показал губернатору, как проверяет электронные пропуска

Второй день в Московской области работает система электронных пропусков. Их спрашивают сотрудники ГИБДД у водителей на въезде в столицу, сканируют QR-коды при помощи планшетов. Инспектор из Королева показал губернатору Андрею Воробьеву, как проходит проверка.

Воробьев присоединился к сотруднику Госавтоинспекции, который проверял водителей на улице Пионерская в Королеве. Полицейский рассказал губернатору о том, как проходит работа.

«Все все понимают, обстановку в стране. Все как бы за. Люди в масках, в перчатках, антисептики тоже у людей есть. Планшет вчера получили, сегодня пользуемся уже второй день. Проблем нет», — поделился сотрудник ГИБДД.

Источник фото: телеканал «360»

Воробьев объявил о вводе пропускной системы в Московской области в конце прошлой недели. На такой шаг пришлось пойти из-за сложной эпидемиологической ситуации, вызванной коронавирусом. С 15 апреля сотрудники ГИБДД стоят на въездах в Подмосковье. Они останавливают водителей и просят их показать документ с QR-кодом. При себе у автомобилиста должен быть и паспорт.

Человек, которому нужно отправиться по делам на личном или общественном транспорте, должен получить цифровой пропуск. Речь может идти о поездке на работу или к врачу. Спецпропуск необходимо оформить на портале госуслуг. Документ бесплатный и действует до 30 апреля включительно. Областной пропуск работает как в Подмосковье, так и в Москве.