Ответы на главные вопросы о цифровых пропусках в Подмосковье. Инфографика

Начиная с 15 апреля в Подмосковье действует пропускной режим. Это необходимо для обеспечения безопасности жителей и борьбы с пандемией коронавируса. Электронный документ выдается бесплатно и действует при определенных правилах. «360» собрал ответы на главные вопросы о цифровых пропусках.

Кому нужен пропуск?

Получить электронный пропуск необходимо, если вы продолжаете во время самоизоляции ездить на работу. В этом случае разрешающий документ выдается один раз и действует до 30 апреля.

Еще пропуск нужен для поседения медицинских учреждений. Документ необходимо получать перед каждой поездкой, при этом их количество не ограничено. Также с пропуском можно выйти из дома по личным целям, но не чаще двух раз в неделю.

Цифровые пропуска распространяются только на поездки на личном или общественном транспорте. Они должны быть у водителей и пассажиров. Если нет крайней необходимости, то лучше остаться дома.

В каких случаях пропуск не нужен?

Специальный пропуск не нужно получать, если вы находитесь дома, выносите мусор или выходите гулять с домашним питомцем. Он не потребуется детям младше 14 лет, а также для похода в ближайший магазин или аптеку. Передвигаться пешком разрешается без пропуска, но в этом случае требуется строго соблюдать правила предосторожности.

Если есть служебное удостоверение, то пропуск не нужен:

— военнослужащим;

— государственным и муниципальным служащим;

— судьям;

— адвокатам, нотариусам и их помощникам;

— журналистам;

— охранникам.

Кто проверяет документы?

Во время поездок при себе нужно иметь не только пропуск, но и паспорт. Документы проверяют сотрудники полиции, Росгвардии и ГИБДД. Пропуск можно распечатать или показать на экране смартфона.

Как его получить?

Получить цифровой пропуск можно на портале госуслуг. Жителям необходимо войти в свой аккаунт или пройти быструю регистрацию. Для этого нужно ввести номер телефона и адрес электронной почты. Затем нужно выбрать услугу «Информирование о перемещениях в период действия карантина по коронавирусу». После этого появятся пункты анкеты, которые необходимо заполнить. Когда все данные будут введены, появится код. Этот код необходимо распечатать или сохранить с помощью скриншота.

Для предпринимателей и юридических лиц работает отдельная ссылка на портале. В этом случае авторизация проходит через вход в аккаунт от организации. Необходимо выбрать услугу «Сбор сведений о сотрудниках, которым необходимо выходить на работу». Затем указываются контакты ответственного лица и категория организации. К заявлению потребуется прикрепить список сотрудников со всеми данными. Электронные пропуска придут на e-mail-адреса работников.

Если потребуется консультация по заполнению полей в мобильном приложении, то можно позвонить на номер горячей линии: 8-800-550-50-30. Специалисты ответят на все вопросы.