Более 2000 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки

Еще 2186 новых случаев коронавируса подтвердили в России за сутки, 24 человека скончались. Об этом сообщил оперштаб Москвы в воскресенье утром.

Таким образом общее число зараженных коронавирусом в России достигло 15 770 человек. Новые случаи выявили в 52 регионах, а в целом 2019-nCoV дошел до 82 субъектов России. Скончались за сутки 24 человека, вылечились 246.

Больше всего новых больных СОVID-19 — в Москве, 1306 человека. В Московской области — 278. Затем идут Санкт-Петербург (69), Мурманская область (61), Нижегородская область (42).

За все время болезнь COVID-19 унесла жизни 130 человек в России, 1291 — выздоровел.

Источник фото: оперштаб Москвы

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря. Сейчас по всему миру число зараженных превышает 1,7 миллиона человек. Больше всего случаев в США, Испании, Италии, Франции и Германии. Россия находится на 16-м месте по количеству больных COVID-19.

Для борьбы с коронавирусом в России объявили режим изоляции, но каждый регион может выбрать меры самостоятельно, исходя из эпидемиологической ситуации. В Москве и Подмосковье со следующей недели начнет действовать пропускная система. Цифровой пропуск понадобится тем, кто продолжает ходить на работу, а также всем жителям столичного региона для использования какого-либо транспорта, в том числе машин, велосипедов, автобусов и метро.