Советника главы Роскосмоса попросили отправить под арест

ФСБ попросила арестовать советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, задержанного по делу о госизмене. Об этом «360» сообщили в пресс-службе Лефортовского районного суда.

В суде отметили, что к ним поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Ивана Сафронова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Государственная измена».

Это значит, что обвинения задержанному советнику главы Роскосмоса пока не предъявили.

Бывшего журналиста, а сейчас советника руководителя Роскосмоса Ивана Сафронова сотрудники ФСБ задержали около дома утром во вторник, 7 июля, в рамках расследования уголовного дела о государственной измене.

По предварительным данным, Сафронова подозревают в передаче данных о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России представителю спецслужб НАТО.

Задержание Сафронова прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что это не связано с журналистской деятельностью подозреваемого.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что задержанный советник не имел доступа к секретным сведениям госкорпорации. Он подчеркнул, что давно знает Сафронова как профессионального журналиста и честного человека. Рогозин отметил, что следствие во всем разберется и станет действовать объективно.

До перехода в Роскосмос Иван Сафронов девять лет проработал в газете «Коммерсантъ», где занимался освещением работы оборонно-промышленного комплекса России, космической сферы, а также военно-технического сотрудничества. После увольнения из издательского дома он перешел в «Ведомости», откуда ушел после смены собственника издания.