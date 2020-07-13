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    13 июля 2020, 15:37

    Ивану Сафронову предъявили обвинение в госизмене

    Наза Салех Захи

    Обвинение в государственной измене предъявили советнику главы Роскосмоса, в прошлом журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивану Сафронову. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката.

    Сам журналист свою вину признавать отказался.

    «Моему подзащитному предъявили обвинение по ст. 275 УК РФ („Государственная измена“). Вину он не признает», — сказал защитник.

    Ранее работавшего в газетах «Коммерсант» и «Ведомости», а в последнее время являвшегося советником главы Роскосмоса Ивана Сафронова задержали 7 июля.

    ФСБ заявила, что Сафронов сотрудничал с одной из западных спецслужб. В последние дни он находится в СИЗО. Если его признают виновным в государственной измене, то ему грозит до 20 лет тюрьмы. За Сафронова вступилась часть российского журналистского сообщества. Коллеги верят в его невиновность.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему суд рассматривает вопрос об аресте Ивана в закрытом режиме. По словам представителя Кремля, в этом деле нет места эмоциями. Ведь речь идет о гостайне.