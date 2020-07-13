Ивану Сафронову предъявили обвинение в госизмене

Сам журналист свою вину признавать отказался.

«Моему подзащитному предъявили обвинение по ст. 275 УК РФ („Государственная измена“). Вину он не признает», — сказал защитник.

Ранее работавшего в газетах «Коммерсант» и «Ведомости», а в последнее время являвшегося советником главы Роскосмоса Ивана Сафронова задержали 7 июля.

ФСБ заявила, что Сафронов сотрудничал с одной из западных спецслужб. В последние дни он находится в СИЗО. Если его признают виновным в государственной измене, то ему грозит до 20 лет тюрьмы. За Сафронова вступилась часть российского журналистского сообщества. Коллеги верят в его невиновность.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему суд рассматривает вопрос об аресте Ивана в закрытом режиме. По словам представителя Кремля, в этом деле нет места эмоциями. Ведь речь идет о гостайне.