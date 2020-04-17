«Позитивная динамика»: более 1500 пациентов вылечились от COVID-19 в Москве

Врачи московских больниц смогли поставить на ноги еще 123 пациентов с коронавирусом. Общее число выздоровевших достигло 1517 человек.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 123 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1517», — сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что в городе сейчас стабильно поправляются более сотни пациентов каждые сутки. Власти надеются, что намеченная положительная динамика будет усиливаться.

Ранее оперштаб Москвы сообщил, что 16 апреля зафиксировали 1370 новых случаев заражения коронавирусом. Благодаря такому показателю динамика роста числа заболевших начала снижаться. Всего в городе насчитывается 16 146 больных COVID-19.

В городе введены ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса. Не работают кинотеатры, музеи, кафе и другие заведения. Для жителей введен режим самоизоляции, предусматривающий выход на улицу только в случае крайней необходимости. Более того, с 15 апреля для поездок на личном или общественном транспорте необходимо получать электронный пропуск.