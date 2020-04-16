Число заболевших COVID-19 за сутки впервые снизилось в Москве с 11 апреля

В Москве за сутки выявили 1370 новых случаев заражения коронавирусом. Впервые с 11 апреля кривая роста числа заболевших пошла вниз. Сейчас в столице уже 16 146 больных COVID-19.

Среди инфицированных по-прежнему много молодых, уточнил оперштаб Москвы: 45% зараженных не старше 45 лет, 5,5% — дети. Еще 35% пациентов — люди в возрасте от 46 до 65 лет. Коронавирус за последние 24 часа подтвердили у 10,5% москвичей 66-80 лет. Только 4% заразившихся 2019-nCoV старше 80 лет.

Врачи уже наблюдают за коронавирусными больными и теми, кто с ними контактировал. С начала эпидемии в столице выздоровели 1394 пациента с COVID-19: за последние 24 часа таких 189. Смертельных случаев стало больше на семь: погибли 113 человек. Всего в России 27 938 случаев заболевания. За сутки умерли 34 россиянина, всего скончались 232 человека.

До 1 мая жители Москвы любого возраста должны оставаться дома. Такие меры необходимы, чтобы свести передвижения по столице к минимуму. Выходить можно в магазин, аптеку, на прогулку с домашним животным или до ближайшей мусорки. Для поездок на личном, общественном и служебном транспорте нужен пропуск. Накануне в метро из-за проверки документов собрались очереди. Сегодня обошлось без столпотворения.