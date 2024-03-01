Общество 01 марта 2024, 13:14 Участниками программы «Время героев» станут бойцы СВО без судимости Песков назвал требования к участникам программы «Время героев» для солдат СВО

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В кадровую программу «Время героев» примут участников спецоперации с высшим образованием и без судимостей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об этом на брифинге, сообщили «Известия».

«Это программа развития для участников спецоперации и военных, она будет реализовываться на базе Мастерской управления Сенеж со стороны Высшей школы управления РАНХиГС», — сказал он.

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Она стартует 1 марта, сайт «Время героев» запустят в 18:00. Дмитрий Песков сообщил, что к программе присоединятся участники СВО с гражданством России, высшим образованием, опытом в управлении и без судимости.

По его словам, бывшие военнослужащие получат доступ к образовательной интернет-платформе, пройдут отбор и продолжат обучение с наставниками, среди которых члены президентской администрации и правительства, главы регионов и городов.

Запуск программы анонсировал президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию. Для социальной помощи участникам СВО также открыли фонд «Защитники Отечества».