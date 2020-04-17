Ситуация с распространением коронавируса в России пока напряженная. Риски по-прежнему высоки, а пик заражения еще впереди.

«Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень высоки, пик еще не пройден, число заболевших растет — и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации», — приводит РИА «Новости» слова президента России Владимира Путина.

Во время совещания о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах России российский лидер подчеркнул, что Москва столкнулась с проблемой стремительного распространения коронавируса первой, но сейчас инфекция набирает силу и в регионах. Путин велел сделать так, чтобы в каждом субъекте люди были готовы к возможным сложностям.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в России могут ввести дополнительные ограничения по борьбе с пандемией. По его словам, ситуация развивается в тревожном ключе.

Число заразившихся коронавирусом в России пока увеличивается каждый день. По последним данным, всего 2019-nCoV подхватили 32 008 человек.