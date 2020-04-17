Российские туристы вернулись с Бали

С Бали спецрейсом «Аэрофлота» вернулись застрявшие на острове российские туристы. Летевший с ними корреспондент «360» рассказал, как путешественников встретили в аэропорту Шереметьево.

По прибытии в терминал россиянам предстояло пройти множество процедур. Всего на родину прилетели 362 человека.

Туристам несколько раз измерили температуру, обработали руки и дали заполнить необходимые документы. Домой людей начали развозить спустя четыре часа после приземления.

В воздушной гавани все специалисты действовали слаженно — по уже отработанному механизму.

«Со стороны всех работников все было очень вежливо и предельно корректно», — поделился наш корреспондент.

После оформления необходимых документов людей рассадили по автобусам и отправили домой. Каждого путешественника довезут до квартиры.

Одна из групп российских туристов вернулась на родину из Индонезии 9 апреля. Самолет с россиянами был заполнен на две трети. Узнав об эвакуационном рейсе, люди в спешке собирали вещи.

С 4 апреля Россия приостановила рейсы за рубеж для эвакуации оставшихся там граждан РФ. Решение приняли исходя из намерений защитить здоровье россиян и для борьбы с распространением коронавируса. Процесс запустили с 6 апреля. Больше всего россиян застряли в Таиланде, Индии и Индонезии.