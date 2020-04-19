Больше 6 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за сутки. Общее число перевалило за 40 тысяч

В России за сутки зафиксировали еще 6060 случаев коронавируса в 78 регионах. Всего на сегодняшний день зарегистрировано 42 853 случая.

«За последние сутки в России подтверждено 6060 новых случаев коронавируса в 78 регионах. Из них почти 43% выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни», — сообщил оперштаб.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

Лидером по числу инфицированных остается Москва, где насчитывается 3570 новых заболевших. Затем идут Московская область (709), Нижегородская область (129), Петербург (114), Архангельская область (68) и Республика Мордовия (60).

«Зафиксировано 48 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 234 человека», — сказано в сообщении.

Общее количество зараженных в России составляет 42 853 человека. Они проходят лечение в 85 регионах страны. Вылечился от COVID-19 уже 3291 пациент. Скончался после инфицирования 361 человек. 18 апреля оперштаб сообщал о 36 793 заболевших. Днем ранее было зафиксировано 32 008 подтвержденных случаев.

Президент Владимир Путин отметил, что власти учитывают опыт других стран в борьбе с коронавирусом и работают на опережение. Лидер страны заверил, что ситуация находится на полном контроле.