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    24 ноября 2020, 14:21

    Боец Харитонов после примирения заявил, что против уголовного преследования Яндиева

    Наза Салех Захи

    Боец ММА Сергей Харитонов заявил, что не хочет уголовного преследования избившего его бойца UFC Адама Яндиева. Спортсмены уже помирились и не имеют никаких претензий друг к другу.

    «Не хочу никаких уголовных дел, никаких преследований. Я человек, который воспитывает шесть детей, Адам — четырех детей. У детей должен быть отец. Все имеют право на ошибку. Человека можно простить», — заявил Харитонов на пресс-конференции.

    По его словам, главная цель сейчас — показать подрастающему поколению, что спортсмены не должны решать конфликты силой.

    «Мы уведомили правоохранительные органы, что состоялось примирение», — сказал адвокат бойца Олег Пахомов.

    Он добавил, что «был возмещен ущерб». Однако речь идет не о тех деньгах, которые Яндиев задолжал Харитонову. Пахомов отметил, что расследованием дела занимаются органы дознания. Именно они должны принять решение о прекращении уголовных дел.

    Конфликт между спортсменами произошел 13 ноября в «Лужниках». Яндиев избил Харитонова и его друга Руслана Абдо. Причиной стал денежный вопрос. По неподтвержденной информации, боец UFC задолжал Харитонову около миллиона рублей.

    У последнего были сломаны нос и орбитальная кость. Недавно его выписали из больницы. В отношении Яндиева открыто два уголовных дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью. С Абдо боец тоже помирился.