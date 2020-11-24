Боец Харитонов после примирения заявил, что против уголовного преследования Яндиева

«Не хочу никаких уголовных дел, никаких преследований. Я человек, который воспитывает шесть детей, Адам — четырех детей. У детей должен быть отец. Все имеют право на ошибку. Человека можно простить», — заявил Харитонов на пресс-конференции.

По его словам, главная цель сейчас — показать подрастающему поколению, что спортсмены не должны решать конфликты силой.

«Мы уведомили правоохранительные органы, что состоялось примирение», — сказал адвокат бойца Олег Пахомов.

Он добавил, что «был возмещен ущерб». Однако речь идет не о тех деньгах, которые Яндиев задолжал Харитонову. Пахомов отметил, что расследованием дела занимаются органы дознания. Именно они должны принять решение о прекращении уголовных дел.

Конфликт между спортсменами произошел 13 ноября в «Лужниках». Яндиев избил Харитонова и его друга Руслана Абдо. Причиной стал денежный вопрос. По неподтвержденной информации, боец UFC задолжал Харитонову около миллиона рублей.

У последнего были сломаны нос и орбитальная кость. Недавно его выписали из больницы. В отношении Яндиева открыто два уголовных дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью. С Абдо боец тоже помирился.