Бойца Харитонова выписали из больницы после драки с Яндиевым

Боец Сергей Харитонов вышел из больницы после драки с Адамом Яндиевым. Он повздорил со своим коллегой 13 ноября в «Лужниках». Яндиев сломал ему нос и орбитальную кость.

«Сергей выписан из больницы», — сообщили ТАСС в команде пострадавшего спортсмена. Собеседник добавил, что 24 ноября Харитонов планирует провести пресс-конференцию и рассказать о том, что произошло 10 дней назад.

Ранее СМИ сообщили, что Харитонов обвинил Яндиева в мошенничестве и написал заявление в полицию после того, как лишился по его вине около миллиона рублей. Адвокат получившего увечья бойца в разговоре с «360» отказался комментировать эту новость.

Яндиев напал на Харитонова и бойца Руслана Абдо во время турнира по смешанным единоборствам в «Лужниках» 13 ноября. Конфликт разгорелся из-за денег, которые Яндиев якобы задолжал пострадавшему. Против бойца из Ингушетии после драки завели дело.

Сразу после случившегося СМИ предположили, что Яндиев орудовал кастетом, хотя спортивный врач Валентин Беляевский считает, что никакого оружия не было. Об этом говорит характер травм.