Боец Яндиев извинился перед Харитоновым за нападение
«Как спортсмен, который должен быть сдержанным, я хочу извиниться перед тобой. Мы много что наговорили на эмоциях. У меня сегодня к тебе никакой злости, агрессии, обид нет. Прости меня, что не сдержался», — заявил Яндиев.
Харитонов принял извинения своего оппонента и подчеркнул, что свои ошибки признают сильные люди.
«Мы, спортсмены, [— люди] эмоциональные, можем себя неправильно повести. С Адамом мы все вопросы закрыли, у нас нет претензий, мы все решили», — отметил Харитонов.
Пострадавший в драке уже на пресс-конференции подчеркнул, что у всех есть право на ошибку.
«Я для себя сделал определенные выводы. Мы поговорили по-мужски. Это надо было сделать до этого инцидента. Не должно быть этого, вот таких вещей», — рассказал об окончании конфликта Харитонов и добавил, что из-за травм ему некоторое время нельзя выходить на ринг.
Яндиев напал на Харитонова и бойца Руслана Абдо во время турнира по смешанным единоборствам в «Лужниках» 13 ноября. Конфликт разгорелся из-за денег, которые Яндиев якобы задолжал своему бывшему приятелю. После этого Харитонов попал в больницу с переломами носа и орбитальной кости. Накануне СМИ сообщили, что он обвинил своего обидчика в мошенничестве и написал на него заявление в полицию.