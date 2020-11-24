Боец Яндиев извинился перед Харитоновым за нападение

Бойца Сергея Харитонова вчера выписали из больницы после нападения Адама Яндиева. 24 ноября он принял участие в пресс-конференции в МИЦ «Известия», во время которой показали видео встречи повздоривших спортсменов. Яндиев извинился, Харитонов извинения принял. Конфликт исчерпан.

«Как спортсмен, который должен быть сдержанным, я хочу извиниться перед тобой. Мы много что наговорили на эмоциях. У меня сегодня к тебе никакой злости, агрессии, обид нет. Прости меня, что не сдержался», — заявил Яндиев.

Харитонов принял извинения своего оппонента и подчеркнул, что свои ошибки признают сильные люди.

«Мы, спортсмены, [— люди] эмоциональные, можем себя неправильно повести. С Адамом мы все вопросы закрыли, у нас нет претензий, мы все решили», — отметил Харитонов.

Пострадавший в драке уже на пресс-конференции подчеркнул, что у всех есть право на ошибку.

«Я для себя сделал определенные выводы. Мы поговорили по-мужски. Это надо было сделать до этого инцидента. Не должно быть этого, вот таких вещей», — рассказал об окончании конфликта Харитонов и добавил, что из-за травм ему некоторое время нельзя выходить на ринг.

Яндиев напал на Харитонова и бойца Руслана Абдо во время турнира по смешанным единоборствам в «Лужниках» 13 ноября. Конфликт разгорелся из-за денег, которые Яндиев якобы задолжал своему бывшему приятелю. После этого Харитонов попал в больницу с переломами носа и орбитальной кости. Накануне СМИ сообщили, что он обвинил своего обидчика в мошенничестве и написал на него заявление в полицию.