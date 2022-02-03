Трансляцию Deutsche Welle запретили в России после блокировки RT DE

Россия прекращает работу всех видов вещания германской телерадиокомпании Deutsche Welle, отзывает аккредитацию сотрудников российского бюро и закрывает корреспондентский пункт в Москве. Об этом говорится в официальном заявлении МИД.

В ведомстве заявили, что это первая часть ответных мер на запрет вещания телеканала RT DE в Германии.

Кроме уже объявленных ограничений в отношении Deutsche Welle началась процедура признания телерадиокомпании иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

Также МИД создаст список сотрудников государственных и общественных структур Германии, причастных к закрытию вещания телеканала RT DE. Всем фигурантам запретят въезд в Россию.

Министерство предупредило, что это все ограничения. О дальнейших шагах станет известно позднее.

Накануне МИД выпустил заявление, в котором пообещал принять меры к работающим в России германским СМИ в ответ на запрет вещания телеканала RT DE. Кроме того, санкции коснутся платформ, которые удалили аккаунты телеканала.

Речь в данном случае идет о YouTube. Администрация хостинга заблокировала два канала RT DE без возможности восстановления, обвинив авторов в нарушении правил сообщества. После этого немецкий регулятор потребовал у оператора спутников связи убрать RT DE из сетки вещания.

В ведомстве заявили, что у телеканала нет разрешения на вещание в Германии. Редакция напомнила, что работает по лицензии, полученной в Сербии. На основании Европейской концепции о трансграничном телевидении получать других разрешений в странах Европы не требуется.