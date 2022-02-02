МИД России пригрозил мерами германским СМИ в ответ на блокировку RT DE

Предписание о запрете всех видов вещания телеканала RT DE Комиссией по лицензированию и надзору Германии повлечет за собой ответные меры против аккредитованных в России немецких СМИ. Кроме того, ограничения коснутся интернет-платформ, которые удалили аккаунт телеканала. Об этом говорится в официальном заявлении министерства иностранных дел России.

В ведомстве заявили, что германский регулятор вынес решение с нарушением международных норм. Телеканал RT DE вел трансляции на основании выданной Сербией лицензии на спутниковое вещание. Балканская страна вместе с Германией является участником Европейской конвенции о трансграничном телевидении.

МИД подчеркнул, что неоднократно предупреждал Германию о последствиях за давление на российский телеканал. Последнее решение стало прямым сигналом, что все заявления остались без внимания.

«Данный шаг лишает нас иного выбора, кроме как приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ», — говорится в сообщении МИД России.

Аккаунты телеканала RT DE без возможности восстановления удалил YouTube, обвинив журналистов в нарушении правил сообщества. Тогда же немецкий медиарегулятор заставил оператора спутниковой связи Eutelsat 9 В убрать RT DE из сетки вещания.

Ведомство объяснило, что у телеканала нет разрешения на вещание в Германии. Но в редакции напомнили, что у них есть сербская лицензия, по которой они могут показывать свои программы на основании Европейской концепции о трансграничном телевидении.