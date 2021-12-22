Телеканал Russia Today на немецком языке сняли с вещания в Европе

Немецкий медиарегулятор МАВВТ снял с вещания в Европе российский телеканал Russia Today на немецком языке. Об этом сообщила пресс-служба RT в своем Telegram.

«Сегодня немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы наш новый немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студии в Москве», — говорится в сообщении канала.

Пресс-служба канала отметила, что на данный момент вещание RT DE доступно на официальном сайте, а также в мобильном приложении RT News.

Напомним, ранее видеохостинг YouTube принял решение удалить из хостинга новый канал RT DE — RT auf Sendung. В компании Google уточнили, что канал был удален из-за нарушения правил сообщества YouTube, поскольку в сентябре уже был удален канал RT DE за нарушение условий использования платформы.

Канал Russia Today начал вещание в 2005 году.