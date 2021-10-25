Госдуме покажут внутренние правила Google после удаления каналов RT на YouTube

Компания Google предоставит депутатам Госдумы свои внутренние правила, из-за которых RT лишился своих немецкоязычных каналов на YouTube. Об этом заявил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По его словам, причина блокировки обсуждалась во время телемоста с представители Google. Тогда сотрудники корпорации объяснили, что эти каналы допустили нарушение их внутренних правил, сообщило РИА «Новости».

«Я попросил компанию нам эти материалы представить, и после долгих переговоров они все-таки дали согласие эти материалы нам показать, чтобы мы тоже видели, что происходит», — пояснил он.

По словам Пискарева, после изучения этих правил парламентарии будут дальше думать, как взаимодействовать с корпорацией.

Как сообщал ранее RT, об удалении RT DE и Der Fehlende Part стало известно 28 сентября. Главред телеканала Маргарита Симоньян заявила тогда о медийной войне, которая была объявлена Германией России. По ее словам, каналы удалили под надуманным предлогом.