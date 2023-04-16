Общество 16 апреля 2023, 12:01 Благодатный огонь доставили в ЛНР из Иерусалима Врио главы ЛНР Пасечник: в республику доставили Благодатный огонь из Иерусалима РИА «Новости»

Читать 360tv в

Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Луганскую Народную Республику. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

«В Луганскую Народную Республику <…> прибыл Благодатный огонь», — отметил Пасечник.

Реклама

Он пояснил, что пламя, которое символизирует воскресение Иисуса Христа, из Иерусалима привезли рано утром. Святыню уже разослали в лампадах в храмы республики.

Пасечник пожелал, чтобы Благодатный огонь осветил дома жителей, принес тепло в семьи и подарил Луганщине долгожданный мир и благополучие.

Самолет с Благодатным огнем из храма Гроба Господня в Иерусалиме приземлился в Москве в пасхальную ночь. Его доставила российская делегация Фонда Андрея Первозванного.

Благодатный огонь успели доставить в столичный храм Христа Спасителя к финалу пасхальной полунощницы, которую посетил президент России Владимир Путин.