Общество 16 апреля 2023, 00:44 Путин приехал на пасхальную службу в храм Христа Спасителя Президент Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин приехал на ночной богослужение по случаю наступающего праздника Пасхи в храм Христа Спасителя. Вместе с главой государства в храме находится мэр Москвы Сергей Собянин.

Праздничное ночное богослужение по случаю наступающего праздника Пасхи началось в московском храме Христа Спасителя. Торжественное богослужение совершает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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Президент России Владимир Путин традиционно встречает Пасху в храме Христа Спасителя. По сложившейся традиции глава государства преподносит главе РПЦ декоративное пасхальное яйцо.

Глава государства только два раза пропустил пасхальные богослужения — в 2003 и в 2020 годах. В первый раз он находился в Таджикистане, где побывал на богослужении в храме Николая Святителя в Душанбе. Во второй раз Путин пропустил праздничное мероприятие в Храми Христа Спасителя из-за пандемии коронавируса. Глава государства поставил символическую свечу в часовне в резиденции Ново-Огарево.

Святая Пасха в 2023 году у православных христиан пришлась на 16 апреля. Богослужения в церквях начались вечером Великой субботы, 15 апреля. Перед богослужением в храм специальным рейсом привезли Благодатный огонь.