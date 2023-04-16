Общество 16 апреля 2023, 03:27 Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя в Москве Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя в конце богослужения РИА «Новости»

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Благодатный огонь успели доставить в храм Христа Спасителя в Москве к самому концу пасхального богослужения. Святыню по традиции привезли в столицу делегаты Фонда Андрея Первозванного.

Самолет с Благодатным огнем приземлился в аэропорту Внуково-3 в 01:00 по московскому времени. Его привезли в главный храм страны перед самым завершением литургии.

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По традиции на службе, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл, присутствовали и главы российских католиков. Это глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел (Паоло) Пецци и апостольский нунций (диппредставитель папы Римского) в России Джованни д’Аньелло.

Службу посетил президент России Владимир Путин. С ним вместе был мэр Москвы Сергей Собянин.

Благодатный огонь доставили еще в 11 храмов столицы и более 50 церквей страны.

Ранее сообщалось, что лайнер с Благодатным огнем из Иерусалима успешно приземлился в Москве. Его встречали представители разных епархий страны.