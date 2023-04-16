Общество 16 апреля 2023, 01:48 Самолет с Благодатным огнем приземлился в Москве Самолет с Благодатным огнем на борту прилетел из Иерусалима в Москву РИА «Новости»

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Самолет с Благодатным огнем из храма Гроба Господня в Иерусалиме приземлился в столичном аэропорту Внуково-3. Лайнер встретили представители разных епархий РПЦ, сообщил ТАСС.

Огонь доставят в десятки разных городов России. Лампады привезут в храм Христа Спасителя, где сейчас проходит пасхальное богослужение. Также огонь передадут в 11 храмов столицы.

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На торжественной церемонии сошествия огня в Иерусалиме присутствовала российская делегация Фонда Андрея Первозванного, который официально организует принесение Благодатного огня в Россию.

В храм Христа Спасителя на пасхальное богослужение уже прибыл президент России Владимир Путин. Вместе с главой государства находится мэр Москвы Сергей Собянин. Торжественное богослужение совершает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.