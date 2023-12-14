Общество 14 декабря 2023, 12:23 Безработица в России достигла исторического минимума Путин назвал уровень безработицы в 2,9% самым низким в истории России РИА «Новости»

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Уровень безработицы в России опустился до 2,9%. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии отметил, что такого низкого показателя в истории страны еще не было.

«Совсем недавно мы гордились, что у нас исторический минимум [безработицы] — 3%. Уже 2,9%. Такого никогда не было в России. Это хороший показатель интегрированной экономики», — сказал глава государства.

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Путин также отметил, что рост зарплат по стране вырастет примерно на 8%, а с 1 января на 18% повысится уровень МРОТ. Он составит 19 242 рубля. Растет и внутренний валовый продукт: к концу года его уровень ожидают в пределах 3,5%.

Российский лидер указал и на достаточный для развития запас прочности экономики страны. Путин выразил уверенность, что его хватит не только для простой уверенности в стабильности, но и для движения вперед.