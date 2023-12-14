14 декабря 2023, 12:24
Путин оценил запас прочности российской экономики
Путин: Россия накопила запас прочности экономики
Отечественная экономика накопила достаточный для развития запас прочности. Президент России Владимир Путин заявил об этом на прямой линии.
«Запас прочности достаточный для того, чтобы просто уверенно себя чувствовать ну и идти вперед. И этот запас прочности <…> обеспечен несколькими составляющими», — сказал он.
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Глава государства перечислил три фактора. В первую очередь, по его словам, на стабилизации ситуации сказалась высокая консолидация общества.
Во-вторых, устойчивость финансово-экономической системы России. Владимир Путин заявил, что это удивило как западных «партнеров», так и самих россиян — за предыдущие десятилетия Россия накопила запас прочности и устойчивости в финансах и экономике.
Третьим фактором стабильности президент назвал рост возможностей силовой составляющей — армии и органов безопасности.
Совмещенная прямая линия с гражданами и большая пресс-конференция открылась в Гостином Дворе. «360» организовал прямую трансляцию.
Владимир Путин
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