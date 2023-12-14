Деньги 14 декабря 2023, 12:24 Путин оценил запас прочности российской экономики Путин: Россия накопила запас прочности экономики Телеканал «360»

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Отечественная экономика накопила достаточный для развития запас прочности. Президент России Владимир Путин заявил об этом на прямой линии.

«Запас прочности достаточный для того, чтобы просто уверенно себя чувствовать ну и идти вперед. И этот запас прочности <…> обеспечен несколькими составляющими», — сказал он.

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Глава государства перечислил три фактора. В первую очередь, по его словам, на стабилизации ситуации сказалась высокая консолидация общества.

Во-вторых, устойчивость финансово-экономической системы России. Владимир Путин заявил, что это удивило как западных «партнеров», так и самих россиян — за предыдущие десятилетия Россия накопила запас прочности и устойчивости в финансах и экономике.

Третьим фактором стабильности президент назвал рост возможностей силовой составляющей — армии и органов безопасности.

Совмещенная прямая линия с гражданами и большая пресс-конференция открылась в Гостином Дворе. «360» организовал прямую трансляцию.