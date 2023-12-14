Общество 14 декабря 2023, 12:20 Путин указал на рост ВВП России к концу года Путин сообщил, что рост ВВП России к концу года ожидается в 3,5%

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Рост внутренного валового продукта России к концу 2023 года ожидается на уровне 3,5%. Об этом на прямой линии в Гостином Дворе заявил глава государства Владимир Путин.

«Самый главный показатель ВВП — 3,5%. Мы сделали шаг вперед, отыграв падение. Центральный банк принимает меры по инфляции, она подросла на 7,5%. Мы исходим из того, что нам удастся вернуться к целевым показателям, у нас растет обрабатывающая промышленность. Будем создавать рабочие места», — сказал он.

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Ранее Путин выразил мнение, что Россия не сможет существовать без собственного суверенитета. По его словам, главной задачей является ее укрепление.

Глава государства отмечал, что речь идет о развитии парламентаризма, укреплении прав россиян, внешнего суверенитета и укреплении обороноспособности. Также он подчеркнул о необходимости обеспечения независимости России в сфере экономики.