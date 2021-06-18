Бездомные собаки растерзали дворового пса в Тверской области

В Тверской области бродячие собаки растерзали дворового пса. Хозяева животного бросили его во дворе без присмотра.

Местная жительница рассказала газете «Нелидовские известия», что хозяева погибшего животного в отъезде. Подкармливали собаку, которая была на привязи, соседи.

«Когда приносили еду бедному животному на привязи, то видели, что вокруг валяются только куски черствого хлеба», — сообщила женщина.

Во вторник, 15 июня, собаки сделали подкоп на территорию, где был привязан домашний пес, и напали на него. Жители пытались отбить собаку, но у них не получилось.

Местные жители рассказали, что в этом районе им приходится ходить с палкой, чтобы защищаться от бездомных животных. Собаки жили в основном недалеко в лесу, но совершали на город набеги, чтобы добыть еду.

В середине апреля бродячие собаки загрызли четырехлетнего мальчика в Башкирии. Стая напала на ребенка, когда он катался на велосипеде. В начале июня под Казанью бродячие собаки напали на семью туристов и искусали ребенка. Заместитель председателя рабочей группы по общественному контролю за содержанием безнадзорных животных при Общественной палате Москвы Елена Иванова считает, что проблема бездомных животных часто произрастает именно из действий самих людей.