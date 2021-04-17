Загрызшие ребенка в Башкирии собаки попали на видео

Видео с места гибели четырехлетнего мальчика в башкирском селе Сафарово оказалось в распоряжении «360». На кадрах видны семь беспризорных псов. Вероятно, они и напали на ребенка, когда он катался на велосипеде.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». По предварительным данным, псы набросилась на ребенка, когда он ехал на велосипеде по улице Школьная. От полученных травм мальчик умер на месте.

На место трагедии выехали следователи-криминалисты. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося. Кроме того, сотрудники СК проверяют работу местной администрации, которая отвечает за организацию отлова безнадзорных собак. Проверку также начала прокуратура Башкирии.