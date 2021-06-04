Бродячие собаки напали на семилетнего мальчика в Татарстане

Стая бродячих собак напала на семилетнего мальчика, который вместе с родителями отдыхал в Казани. Ребенка доставили в Детскую республиканскую больницу, сообщило РИА «Новости».

Три бродячих собаки напали на мальчика около 18:30 3 июня. Это произошло возле гостевого дома, в котором он и его родители разместились недалеко от озера Лебяжье.

По факту нападения собак на ребенка завели уголовное дело по статьям о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев сообщил, что ведомство взяло расследование дела на контроль.

За нападение бездомной собаки можно получить компенсацию. Как ранее сообщил адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин, отлов и обустройство безнадзорных животных является прямой обязанностью любых муниципальных властей.

В мае под Петербургом после нападения бродячей собаки госпитализировали двухлетнего мальчика. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии с множественными укусами шеи.