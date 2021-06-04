Бродячие псы снова покусали ребенка в Татарстане. Ответить должна администрация, но виноваты и люди

Под Казанью бродячие собаки напали на семью туристов и искусали ребенка. Ответить за это придется местным властям или администрации гостевого дома. Но проблема не решится получением компенсации и даже судом. Бездомных животных в стране очень много, а их нападения не прекращаются. И виноваты в этом сами люди.

В очередной раз волну гнева в отношении бродячих животных вызвала новость из Татарстана: там собаки покусали семилетнего мальчика. По данным Всероссийской ассоциации «Благополучие животных», именно Татарстан занимает первое место в России по численности бродячих псов, следом идут Краснодарский край и Башкирия.

Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает — его отвезли в больницу и срочно прооперировали. Само же нападение произошло на территории гостевого дома, а жертвами оказались туристы. В прокуратуре уже завели уголовное дело о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ответит администрация

Мать пострадавшего ребенка рассказала «360», что недалеко от гостевого дома бродит много бездомных собак. Мальчик побежал вперед, но не успел зайти внутрь — собаки его догнали. Родители нашли сына по крикам. По словам матери, рядом с мальчиком было три собаки, но был слышен и лай других.

Юрист по туризму Эдуард Шалоносов уверен, что в таких ситуациях отвечать за нападение должна администрация гостевого дома. Однако важно понимать, была ли территория огорожена, была ли на ней охрана или хотя бы обозначение того, что определенные земли относятся к гостевому дому.

«Необходимо определить, находится ли гостевой дом на огороженной территории, выделенной, то есть той территории, которая находится отдельно — вы подъезжаете, есть вывеска „территория гостевых домов, въезд только для гостей“», — объяснил он.

В таком случае отвечать за нападение должен будет администратор отеля или гостевого дома. То же будет, если на территории есть охрана. На родителя ответственность возлагаться не должна.

Угроза на улицах

Но часто нападения происходят не на частной территории, а на улицах городов, деревень или сел. Истории с бродячими животными повторяются каждый месяц в разных уголках страны, некоторые жертвы не выживают. Например, в апреле в Башкирии собаки насмерть загрызли четырехлетнего ребенка, когда он катался на велосипеде. В Волгограде следователям два дня пришлось собирать по району останки мужчины, растерзанного собаками.

В середине мая в Ленинградской области госпитализировали двухлетнего мальчика с множественными укусами шеи — бродячая собака напала на него во время прогулки. Уголовное дело за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей завели на родителей. В Мурманске девятилетняя девочка попала в больницу с сотней укусов бродячих собак.

А в конце апреля в Сети появилось видео, на котором дети в Башкирии спасаются от стаи бродячих псов на дереве. В местной прокуратуре идут бесконечные проверки аналогичных случаев, в школах учителя предупреждают детей об угрозе бродячих животных. Сами ученики стараются не ходить по одному, но проблема от этого не решается.

В таких случаях, уверен Шалоносов, отвечать должен хозяин животного. Если же таковой не объявляется в течение полугода, ответственность лежит на муниципалитете, добавила заместитель председателя рабочей группы по общественному контролю за содержанием безнадзорных животных при Общественной палате Москвы Елена Иванова.

Взыскать компенсацию можно

Эдуард Шалоносов отметил, что получить компенсацию за нанесенный бродячими животными урон можно — как от администрации гостевого дома или отеля, так и от муниципалитета. Главное в таком деле, уверен он, нанять хорошего адвоката, потому что именно от его аргументации будет зависеть исход дела.

Юрист добавил, что судиться человек по такому делу имеет право не там, где на него напали, а там, где он постоянно проживает. При этом государство не берет за это никаких пошлин, а срока давности у преступлений, касающихся вреда жизни и здоровью, нет. Это значит, что подать в суд можно и через полгода, и через год, и даже позже.

Компенсацию можно получить по нескольким параметрам — за нанесенный вред здоровью, за моральный ущерб и за утрату трудоспособности. В случае с ребенком утратой трудоспособности будет считаться то время, когда он не мог посещать учебное заведение, из-за чего родители были вынуждены вкладывать дополнительные средства — в преподавателей или няню, например. При обращении в суд, отметил Шалоносов, лучше сразу дублировать жалобу и в прокуратуру, и в администрацию города.

Сами виноваты?

Елена Иванова отметила в разговоре с «360», что на самом деле проблема бездомных собак сильно искажена. В небольших населенных пунктах, уверена она, собаки, как правило, не дикие, а «самовыгульные». То есть те, которых люди прикормили, но не держат в домах или на участках, а отпускают бегать на улицы.

«Такие собаки наиболее опасны, от них самое большое количество покусов бывает. Потому что они людей не боятся, но у них психика, как правило, травмирована, — с ними довольно жестоко обращаются. Поэтому у них может быть повышенный уровень агрессии», — объяснила Иванова.

Таким образом проблема бездомных животных, по мнению Ивановой, часто произрастает именно из действий самих людей. Она убеждена, что именно население плодит бесхозных собак — люди выбрасывают их на улицы, не стерилизуют. Из-за этого популяция растет, а следить за подрастающими щенками и воспитывать их некому.

Государственные программы по сокращению численности бездомных животных не работают — как раз из-за того, что люди постоянно сами пополняют ряды бродячих собак своими питомцами или их потомством. Убийство бродячих собак практически не имеет никакого эффекта. Но страна многие годы поступала именно по такому принципу, а потому возникли организации, плотно связанные с властями городов и муниципалитетов, которые продолжают получать деньги на такую бессмысленную «борьбу».

У любого биологического вида есть способность к регенерации, то есть они восстанавливают свою популяцию. Причем генетически восстанавливаются самые агрессивные, потому что именно им удается выжить. А доверчивые становятся жертвами Елена Иванова.

На убийство бродячих собак, по словам Ивановой, в год тратится порядка двух миллиардов рублей, но эффективной такая мера никогда не будет. Единственный способ реально сократить численность бездомных животных — научить людей ответственно относиться к своим питомцам, вовремя их стерилизовать и не бросать на произвол судьбы.

«У нас в определении жестокого обращения с животными есть положение об отказе от животного — это тоже считается жестоким обращением, за это тоже надо отвечать. Закон норму декларирует, но исполнять ее не исполняет», — заключила Иванова.