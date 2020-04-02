Бесплатная онлайн-школа появилась в Москве

Российские дети временно не ходят в школу, соблюдая режим самоизоляции. Несмотря на ограничения, продолжать учиться очень важно. Чтобы у ребят была возможность обучаться на дому, открыли бесплатную онлайн-школу.

Сервис запустили 31 марта специалисты «Яндекс» и Центр педагогического мастерства. Онлайн-школа работает с 09:00 до 14:00. В это время школьники могут смотреть видеоуроки по 15 различным предметам. На каждый день и для каждого класса разработано индивидуальное расписание занятий. Всего в день получается от четырех до шести уроков, перемены тоже предусмотрены.

«Что бы ни происходило в мире, у детей должна быть возможность получать знания: если не за школьной партой, то дома», — отметила генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина.

Для посещения такой онлайн-школы ребенку нужен только доступ в Сеть, компьютер, планшет или смартфон. Более того, создатели платформы позаботились и о тех, кто сдает ОГЭ и ЕГЭ. На сайте есть дополнительные разделы для подготовки к экзаменам. Учителя тоже могут использовать сервис для подготовки своих уроков или проведения онлайн-трансляций занятий.

Российских школьников отправили на удаленное обучение и самоизоляцию в марте. Такие меры необходимы для борьбы с распространением коронавируса. По последним данным, в стране зафиксировано 3548 случаев заражения.