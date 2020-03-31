Жителям Подмосковья рассказали, чем увлечь детей на самоизоляции

На этой неделе ограничено дистанционное обучение в школах, не работают детские сады, но это не значит, что ребята должны играть на улице или посещать людные места. Наоборот, родителям следует приложить все усилия, чтобы дети находились дома Ирина Каклюгина министр образования Московской области.

Так, например, родители смогут выбрать подходящие для их детей варианты онлайн-досуга. Можно будет посмотреть интересные лекции, воспользоваться образовательными платформами, послушать аудиоспектакли и даже отправиться на виртуальные экскурсии.

Уверена, это будет интересно не только детям, но и их родителям. Отдельно хочу выделить открытый банк заданий ЕГЭ. В этом году почти 37 тысяч подмосковных выпускников будут сдавать единый государственный экзамен, поэтому у старшеклассников еще есть время подготовиться и проверить свои силы Ирина Каклюгина.

Однако министр образования Подмосковья добавила, что важно не забывать о санитарных нормах и ограничивать время, проведенное перед экранами. Альтернативой, по словам Ирины Каклюгиной, могут стать книги, раскраски, настольные игры.

В числе общедоступных ресурсов для полезного досуга сайты Московского областного государственного театра балета «Русский балет»,Московского губернского театра, Государственного литературно-мемориального музея-заповедника Чехова «Мелихово», Государственного историко-литературного музея-заповедника Пушкина, Серпуховского историко-художественного музея, выставочного комплекса «Новый Иерусалим», а также подборка лучших виртуальных музеев и многие другие.

Куда теперь можно выйти из дома?

С 30 марта в Московской области и столице ввели всеобщий режим самоизоляции. Теперь покинуть дом разрешено только в крайнем случае. Выйти можно будет, чтобы обратиться за экстренной медицинской помощью или из-за прямой угрозы жизни и здоровью.

Отправиться за пределы дома не запрещено, если требуется купить продукты и товары первой необходимости. Однако сделать это можно будет только в ближайшем магазине. Также разрешено выгуливать питомцев на расстоянии не более 100 метров от дома и выносить мусор. Выйти смогут и те, кто идет на работу.