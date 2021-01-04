Бары и рестораны открылись в Петербурге после новогоднего запрета

В Санкт-Петербурге отменили ограничения на работу баров и ресторанов. Городской общепит снова начал принимать гостей после пятидневного перерыва.

В Северной столице остается в силе запрет на работу кафе, баров и ресторанов по ночам.

«С 4 по 31 января предприятия общественного питания смогут принимать посетителей с 6:00 до 23:00, запрет сохранится исключительно на их работу в ночное время», — сообщил сайт администрации Санкт-Петербурга.

Запрет на работу общепита в новогодние праздники петербургские рестораторы восприняли в штыки и составили «Карту сопротивления». На ней указали заведения, которые не будут закрываться вопреки решению властей.

Через несколько дней сайт с опубликованной картой рестораторов Санкт-Петербурга прекратил свою работу. Там появилась надпись, что власть услышала предложения бизнесменов по введению мер для борьбы с пандемией коронавируса.

4 января Санкт-Петербург впервые опередил Москву по числу новых случаев COVID-19, которые выявили за сутки. Местные медики зафиксировали за 24 часа 3657 случаев заражения, а в Москве — 3591.