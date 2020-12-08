Бары в Петербурге сделали «Карту сопротивления» и отказались закрываться на Новый год

Владельцы более 40 петербургских баров и кафе выступили против запрета городских властей на работу в новогодние праздники. Они ожидают, что к ним присоединятся еще около 200 заведений общепита. Иначе предпринимателям просто не выжить.

«Не работать — смерть, без преувеличения. Власти выбрали удар хуже локдауна. За корпоративы и банкеты в конце декабря — начале января люди платили деньги еще в сентябре, все даты расписаны, многие рестораны [работают] только ради новогодних дней», — рассказал РБК бизнесмен Александр Коновалов.

По его словам, эти деньги уже потратили осенью на аренду и зарплаты. Коновалов — автор идеи создания «Карты сопротивления», на которой указан весь список заведений, которые не будут подчиняться решению городских властей.

«Здравомыслящему человеку понятно, что коронавирус — это ужасно, у меня у самого тяжело болела мама, знакомые. Но это не значит, что из-за этого коронавируса нужно убивать отрасль, которую потом будет не восстановить никак», — добавил Коновалов.

Власти Санкт-Петербурга для борьбы с коронавирусом ввели новогодние ограничения: с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января общепит не сможет принимать посетителей с 19:00 до 06:00. С 30 декабря по 3 января все бары, кафе и рестораны должны закрыться.