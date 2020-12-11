Петербургские рестораторы закрыли «карту сопротивления»

«Мы уверены, что сохранение здоровья граждан и выживание бизнеса не исключают друг друга. Мы победим и эпидемию, и кризис, когда власть и бизнес будут в диалоге и будут действовать согласованно», — говорится в сообщении рестораторов.

Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург», в четверг, 10 декабря представители ресторанного бизнеса встретились с прокурором города Сергеем Литвиненко. Они заявили, что готовы закрыть свои заведения 31 декабря и 1 января, как это требуют власти. Но в остальные дни попросили разрешить им работать не до 19:00, а до 23:00.

В минувшую среду губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что готов смягчить введенные в городе ограничения, если эпидемическая ситуация в городе улучшится. Также он встретился с ресторатором Арамом Мнацакановым, который предложил ему рассмотреть другие меры к заведения общественного питания. В частности, разрешить работу на улицах.

По итогам встречи губернатор поручил экономическому и финансовому блокам правительства продумать меры поддержки для поддержки предприятий общественного питания и малого бизнеса в целом.

Ухудшение эпидемической ситуации и большое количество случаев коронавирусной инфекции заставило власти Санкт-Петербурга ограничить работу баров, ресторанов и кафе. Изначально им запретили работать с 23:00 до 6:00.

Но после меры ужесточили. От рестораторов потребовали полностью прекратить работу с 30 декабря до 3 января, а с 25 по 29 декабря с 4 по 10 января прекращать обслуживание посетителей до 19:00.

Радикальное ужесточение мер вызвало протест среди владельцев баров. Они опубликовали в Сети «карту сопротивления», где указали заведения, которые не намерены останавливать свою работу по требованию властей. По указанным на карте адресам пришли с проверкой следователи. По итогам рейда он завели два уголовных дела за нарушения санитарно-эпидемиологических норм.