Петербург впервые обошел Москву по суточному приросту случаев коронавируса

Впервые с начала пандемии в России сменился лидер по суточному приросту случаев коронавируса. В Санкт-Петербурге за 24 часа выявили 3657 зараженных, а в Москве — 3591.

По данным оперштаба, на третьем месте осталась Московская область. Медики региона за сутки выявили 1250 случаев COVID-19. Далее идут Нижегородская и Свердловская области с показателями 482 и 399 соответственно.

Всего в России за сутки выявили 23 351 новый случай болезни — это минимум с середины ноября. Общее число зафиксированных случаев заражения достигло 3 260 138. Умерли 482 человека, всего 58 988.

Число случаев COVID-19, которые выявили в мире с марта, 4 января перевалило отметку в 85 миллионов. На первом месте Соединенные Штаты (более 20,6 миллиона).

Специалисты уверены, что победить пандемию коронавируса поможет масштабная вакцинация, которая уже началась в России. Президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова рассказала, что эпидемическая ситуация в мире переломится через два года. По ее словам, коронавирус полностью не отступит, но проблема уже не будет стоять так остро.