Авторы нового закона об игристых винах объяснили понятие «российское шампанское»

Поправки в законодательство, ставшие причиной остановки поставок Moet Hennessy, не запрещают использовать термин «шампанское» в названии. Автор закона, депутат Госдумы Константин Бахарев пояснил, что благодаря поправкам страна сняла эмбарго с возможности так называть российские игристые вины.

«Наш закон не может отменить название „шампанское“, и ничто не препятствует его ввозу в страну», — объяснил депутат изданию РБК.

Еще один автор закона, депутат Михаил Шеремет уточнил, что термин «российское шампанское» запрещено использовать во всех странах, кроме России. Это поможет, по его мнению, развивать отечественные винодельческие отрасли, особенно малых форм хозяйствования. Он добавил, что поправки были созданы «исключительно в интересах развития виноделия в России».

Согласно европейским правилам, называться шампанским могут только игристые вина, которые произведены во французском регионе Шампань по определенной технологии и из определенных сортов винограда. В России данный термин используют для вида продукции, а не для наименования места происхождения.

Новый российский закон о регулировании алкогольной продукции заставил отказаться производителя Moet Hennessy от поставок своих вин в Россию. Однако позже согласился маркировать свои напитки, поставляемые в страну как «игристое вино».