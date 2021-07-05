Новые этикетки на старое вино. Шампанского станет меньше в России, но покупатели этого не заметят

Шампанское от Moet Hennessy будет поставляться в Россию с маркировкой «игристое вино». До этого компания заявляла, что приостанавливает поставки. Как оказалось, Moet Hennessy неправильно интерпретировала закон.

Moet Hennessy возобновит поставки своего шампанского в Россию, но с пометкой «игристое вино», чтобы соблюдать поправки в закон. Приостановки оказались временными.

Ранее французская компания заявила о приостановке поставок шампанского из-за поправок в закон 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…». Шампанским теперь можно называть только те продукты, которые произвели в России. На остальных же напитках должно быть написано игристое вино.

По новым поправкам, компании необходимо пересертифицировать шампанские вина. Moet Hennessy отметила, что правило касается даже продуктов из французского региона Шампань.

Зачем нужен закон

Сомелье и управляющий рестораном «Атон» Григорий Чегодеав рассказал, что в России есть классификация вин с защищенным географическим указанием и наименованием места происхождения. Когда в 2015 году ввели пониженные ставки акцизов для вин с защищенным географическим указанием, то многим импортерам удалось сэкономить на ввозе европейских вин с пониженной ставкой.

Эту коллизию долго пытались решить. В итоге приняли унифицированную систему классификации вин и оставили за российскими винами использовать право на защищенное наименование места происхождения и защищенное географическое указание Григорий Чегодаев.

По словам сомелье, у Moet Hennessy возникло ощущение, что кто-то лишает их права использовать наименование «Шампань», хотя цель закона совсем другая.

«В России есть категория „российское шампанское“. Чтобы не было путаницы, где шампанское, а где российское шампанское, решили регистрировать вина по типам напитка. Игристое вино, которое производится в провинции Шампань, — это в первую очередь игристое вино», — добавил Чегодаев.

С французами, по его словам, случилось недопонимание. Григорий Чегодаев напомнил, что у Moet Hennessy есть обязательства перед партнерами в части поставок вина и есть классификация клиентов по уровню значимости. Сейчас же им нужно пересертифицировать свою продукцию.

«Им нужно получить новые декларации поставки, просто это занимает время, а вкупе с тем, что у них не хватает продукции для выполнения своих обязательств перед партнерами, они попытались как-то нивелировать свои недоработки», — объяснил Чегодаев.

Винный эксперт Влада Лесниченко отметила, что новый закон не отразится на цене вин, если из-за сертификации не будет дополнительных затрат. На самом импорте шампанских вин закон тоже никак не скажется.

«На контрэтикетке вин до сих пор написано „игристое вино из региона Шампань“», — добавила Лесниченко.

Подходящее слово

Шампанское — один из любимых спиртных напитков россиян. По данным Национального союза защиты прав потребителей, в 2021 году россияне стали больше покупать шампанского и коньяка и меньше водки, сообщил «Интерфакс». А в прошлом году самоизоляцию также скрашивали игристым напитком.

Среди игристого россияне чаще покупали сладкое вино, на втором месте полусладкое, сухое и полусухое. При этом чаще всего сухое пьют в Москве, сообщило РИА «Новости».

Но несмотря на любовь россиян к шампанскому, в русском языке до сих пор нет названия для российского шампанского. Влада Лесниченко отметила, что российское шампанское упоминалось у многих писателей и поэтов как «искристое» и «жемчужное», но полноценное наименование оно так и не получило.

«Обидно, что исторически не появилось ни одного слова, которое бы могло выразить нашу идентичность», — отметила Лесниченко.

Она также рассказала, что в некоторых странах придумали свое название для алкогольной продукции. Например, в Италии игристыми винами называют Franciacorta, а в ЮАР собственное шампанское получило название Cap Classique.