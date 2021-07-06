Министр Франции заявил о монополии на название «шампанское»

Настоящее шампанское производится только во Франции. Название используется только для наименования игристых вин, произведенных в одноименном регионе европейской страны. Как сообщило Reuters, с таким заявлением выступил министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди.

Он отметил, что другие страны время от времени пытались забрать традиционное название игристых вин.

Так Денорманди прокомментировал принятый в России закон, который требует от зарубежных производителей игристых вин не называть свой продукт шампанским. При этом российские виноделы могут использовать это наименование.

«Слово „шампанское“ имеет французское происхождение. Мы продолжим работать по этому направлению с властями России», — заявил министр.

Законопроект об особенности производства винодельческой продукции президент России Владимир Путин подписал 2 июля. Документ предусматривает, что использование географического названия в наименовании продукта используется в рамках российской национальной системы в соответствии с законом о виноделии.

В списке продукции вместо слов «игристое вино (шампанское)» написали «игристое вино, включая российское шампанское». Таким образом, термин «шампанское» можно использовать только для игристого вина, произведенного в России.

После вступления закона в силу производитель Moet Hennessy заявил, что приостановит поставки шампанского в Россию. Новый закон предусматривает изменение маркировки бутылок, на что производителю требуется время.