Moet Hennessy подтвердила приостановку поставок своей продукции в Россию

Главный офис производителя Moet Hennessy подтвердил, что компания временно приостановила поставку шампанского в Россию. Причиной стал новый российский закон о регулировании алкогольной продукции.

Директор по коммуникациям Анн Катрин Грималь в комментарии РИА «Новости» сообщила, что компания предупредила партнеров о законодательных изменениях, касающихся маркировки «игристое вино» для бутылок шампанского.

«Эти положения приводят к временной приостановке поставок продукции для оценки последствий этого нового закона», — подчеркнула она.

Ранее Moet Hennessy уведомляла организации-партнеры о предположительном ограничении поставок шампанского в РФ. Такое решение вызвало критику со стороны Союза виноградарей и виноделов РФ. По мнению руководителя союза Леонида Поповича, действия Moet Hennessy можно даже считать шантажом.

Поправки к закону «О регулировании алкогольной продукции» устанавливают, что термин «шампанское» можно применять только для продукции российского производства. Остальные напитки этой категории можно маркировать только как «игристое вино».