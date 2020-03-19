Россиянку будут судить за фейки о коронавирусе

За вранье и провокацию жительница Приамурья пойдет под суд. Ее подозревают в распространении фейков о коронавирусе.

Полицейские Амурской области мониторили соцсети и наткнулись на сообщения о заболевших COVID-19 на территории региона. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Приамурью.

В них были ложные цифры. Авторов и распространителей фейков начали искать. Сотрудники правоохранительных органов вышли на местную жительницу, которая распространяла это вранье в Сети. На женщину составили административный материал, который позже передадут в суд.

Распространителям фейков по закону грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Если лживую информацию рассылают юридические лица, то суд может назначить штраф от 200 до 500 тысяч рублей.

Ранее президент России Владимир Путин призвал сограждан не верить фейкам о коронавирусе. Он подчеркнул, что ложную информацию об эпидемии чаще всего распространяют осознанно.

Вспышка коронавируса произошла в конце прошлого года. Спустя два месяца с небольшим ВОЗ объявила о пандемии, так как зараза распространилась по всему миру. В России зафиксировали 147 случаев заражения 2019-nCoV. Все самое важное о коронавирусе в России и мире на данный момент — в материале «360».