Путин порекомендовал не верить вбросам о коронавирусе

Президент Росси Владимир Путин посоветовал гражданам не верить фейкам о коронавирусной инфекции. Он считает, что зачастую эту ложную информацию распространяют осознанно.

В трансляции встречи на «Россия24» с представителями общественности Крыма и Севастополя, он отметил, что это делается, чтобы вызвать недоверие к власти.

«Кто-то это делает бессознательно, а кто-то осознанно с целью посеять недоверие к тому, что делают власти на региональном, на федеральном уровне, муниципальном, панику какую-то вызвать», — сказал Путин.

По словам президента, лучше игнорировать данные и смотреть только на официальные, которые достоверны.

18 марта Роскомнадзор предупредил СМИ и интернет-ресурсы об ответственности за распространение непроверенных данных, «сеющих панику и провоцирующих общественное беспокойство» среди россиян, пишет РБК.

Ранее Владимир Путин отметил, что России удалось сдержать массовое заболевание коронавирусом. Принятые властью страны решения необходимые меры помогли не допустить распространения коронавируса в стране.