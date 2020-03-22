Сообщения о вводе войск в Москву назвали полной чушью

Сначала заявления о закрытии въезда в столицу, затем слова о карантине, а теперь вот якобы ввод войск. Фейковые сообщения на фоне коронавируса появляются каждый день. Верить нужно только официальным источникам информации.

«Это просто домыслы или специально вброшенные фэйки. Вбрасывалось, что в Москву вводятся какие-то войска — полная чушь! Близко ничего нет. Просто взяты кадры с каких-либо военных парадов или еще чего-нибудь», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин в документальном фильме «Коронавирус. Все, что нужно знать» на Первом канале.

Фейки на фоне пандемии появляются уже довольно давно. Последним из них стало сообщение об объявлении карантина в столице. Позже эту информацию опровергли в информационно-коммуникационном центре (ИКЦ) и оперштабе.

По последним данным, в России насчитывается 367 случаев заражения коронавирусом. Вылечили и выписали из больниц 16 человек. В мире число заболевших превышает отметку в 319 тысяч человек.